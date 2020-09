Líbano

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou-se hoje pronto a acolher em outubro uma conferência internacional de apoio ao Líbano, onde se encontra pela segunda vez desde a devastadora explosão em Beirute há quase um mês.

"É necessário continuar a mobilizar toda a comunidade internacional (...). Estou pronto para reorganizarmos, talvez em meados de outubro, uma conferência internacional de apoio com as Nações Unidas", declarou a representantes da ONU e de organizações não-governamentais locais no porta-helicópteros La Tonnerre no porto de Beirute.

Insistindo na necessidade de uma coordenação "muito firme" com a ONU, Macron declarou-se pronto a "acolher em Paris" a conferência para pedir novamente a "todos os Estados para financiarem" as necessidades no terreno.