Covid-19

O ministro da Economia alemão, Peter Altmaier, afirmou-se hoje convicto de que a Alemanha conseguirá evitar uma nova fase de confinamento, apesar do ressurgimento de novos de infeção com covid-19 no país e nos seus vizinhos europeus.

"Estou convencido de que podemos e vamos evitar um segundo confinamento geral", disse Altmaier em declarações aos jornalistas, numa altura em que se prevê que a recessão em 2020 na Alemanha deverá ser menos profunda do que o previsto.

O Governo alemão reviu hoje a previsão conjuntural para 2020, apontando para uma quebra de 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB), menos intensa do que os -6,3% inicialmente estimados.