O presidente do Sporting, Frederico Varandas, congratulou-se hoje com a chamada de oito futebolistas do clube à seleção portuguesa de sub-21, considerando-a o resultado de "muito trabalho" e de uma "nova metodologia de desenvolvimento".

"Número recorde de jogadores do Sporting numa convocatória dos sub-21 na última década. Oito jogadores. Três abaixo dos 19 anos", escreveu Frederico Varandas na sua conta na rede social Instagram, numa publicação acompanhada por uma foto da lista de convocados atualizada.

O presidente dos 'leões' considera que a convocatória é "resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem".