OE2021

As medidas orçamentais já em vigor ou autorizadas vão aumentar o défice em 1.956 milhões de euros (ME) em 2021, segundo o Quadro de Políticas Invariantes (QPI) entregue pelas Finanças na segunda-feira ao parlamento.

De acordo com o documento, a que a Lusa teve hoje acesso, é contabilizado "um impacto total de agravamento do saldo orçamental em 2021, superior a 1.950 milhões de euros", concretamente 1.956,4 milhões de euros (ME).

Segundo o Ministério das Finanças, o impacto "implica em termos globais um aumento da despesa no próximo ano de cerca de 2,1%, em comparação com 2020, exclusivamente por via destas medidas e tendências estruturais de aumento de despesa".