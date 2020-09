Covid-19

A economia do Brasil caiu 9,7% no segundo trimestre do ano afetada pelas medidas de isolamento social e paralisações das atividades económicas no país, medidas adotadas com mais intensidade entre abril e junho para conter a covid-19.

Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação a igual período de 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 11,4%.

Ambas as taxas foram as quedas mais intensas da série histórica do órgão que faz as estatísticas do Governo brasileiro, iniciada em 1996.