Actualidade

A peça de teatro de Jacinto Lucas Pires "Vivo Ama Morta", que fala de "duas cegueiras" dos tempos atuais, "a doentia negação da morte" e o "excesso do politicamente" correto, estreia-se na sexta-feira, no Porto, em modo musical e cómico.

O anúncio foi feito pelo Ensemble - Sociedade de Actores, que põe em cena as questões levantadas pelo autor, de 04 a 09 de setembro, no auditório da Universidade Lusófona do Porto, com encenação e cenografia de Jorge Pinto

"Viva Ama Morto" conta a história de uma mulher que morre sozinha "ou quase sozinha".