Avante!

O presidente do PSD lamentou hoje que, por causa da Festa do Avante, Portugal seja, no estrangeiro, um "exemplo negativo" no combate à pandemia, considerando um erro grave a sua realização a dias da entrada em situação de contingência.

"Temos o país a duas velocidades. Temos uma velocidade normal para tudo aquilo que é normal no país e uma velocidade especial para a questão da Festa do Avante. Portugal já foi exemplo no estrangeiro na luta contra a pandemia, exemplo positivo. Infelizmente, agora esta questão da Festa do Avante até já é exemplo negativo no estrangeiro", assinalou.

O líder do PSD referia-se ao artigo publicado no jornal norte-americano The New York Times que descreve a lotação permitida para a Festa do Avante como "invulgarmente alta" para um evento na Europa nesta altura.