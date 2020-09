Covid-19

Os Açores registaram mais três novos casos positivos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos na ilha de São Miguel e decorrentes das 1.208 análises realizadas nos dois laboratórios de referência, informou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, a entidade informa ainda que "os três casos positivos são de indivíduos do sexo masculino, com idades entre os 24 e os 69 anos".

Um dos doentes "pertence ao agregado familiar" de uma pessoa infetada e era considerado "contacto próximo de alto risco de um caso positivo já detetado anteriormente, encontrando-se todo o agregado em isolamento profilático desde o caso inicial".