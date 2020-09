Actualidade

A "História Global de Portugal", apresentada como "a primeira síntese historiográfica, em Portugal, à luz da nova corrente da História Global", é uma das novidades editoriais do Círculo de Leitores, apresentadas hoje.

A obra tem direção de Carlos Fiolhais, autor, entre outros, da "História da Ciência em Portugal", e de José Eduardo Franco, que dirigiu a Obra Completa do Padre António Vieira, e José Pedro Paiva, autor de "História da Inquisição Portuguesa".

Esta obra, publicada em parceria com a Temas e Debates, editora do grupo BertrandCírculo, apresenta o país como "o resultado de incontáveis dinâmicas de diálogo e de choque com outros lugares", observando factos e processos históricos, nos seus contextos globais.