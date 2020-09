Actualidade

A Turquia anunciou o prolongamento das prospeções de gás numa zona do Mediterrâneo oriental reivindicada pela Grécia e voltou a assegurar pretender um diálogo com Atenas destinado a promover uma justa partilha de recursos na região.

As atividades do navio sísmico Oruç Reis, acompanhadas por dois navios de apoio logístico, foram prolongadas até 12 de setembro, anunciou na noite de segunda-feira a marinha turca, apesar dos apelos internacionais para reduzir as tensões com a Grécia.

O envio inicial do Oruç Reis para sul da ilha grega de Kastellorizo em 10 de agosto suscitou fortes protestos de Atenas e desencadeou uma escalada das tensões entre os dois países.