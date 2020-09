Actualidade

A agência meteorológica da ONU afirmou hoje que o verão de 2020 vai deixar uma "ferida profunda" nas áreas do planeta cobertas por gelo, depois de uma onda de calor no Ártico.

Segundo a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), as temperaturas no Ártico estão a subir duas vezes mais depressa em relação à média global, fazendo diminuir o gelo marítimo, provocando o colapso de uma importante plataforma de gelo no Canadá e aquilo a que a porta-voz da OMM descreveu como "círculo vicioso".

"O declínio rápido do gelo marítimo, por sua vez, contribui para um maior aquecimento e, por isso, o circulo continua e as consequências não se limitam ao Ártico", afirmou Clare Nullis, citada pela agência Associated Press, durante uma conferência de imprensa em Genebra.