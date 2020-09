Actualidade

A editora Temas e Debates abre o último quadrimestre do ano com a publicação de "Holocausto", da historiadora Irene Flunser Pimentel, um tema pouco abordado em Portugal, segundo a chancela do grupo BertrandCírculo.

O livro de Flunser Pimentel, que tem publicados títulos sobre o fascismo português, foi apresentado hoje, no âmbito das novidades editoriais deste grupo.

O Holocausto é, segundo a Temas e Debates, "um dos temas mais estudados a nível mundial, que continua a não ser muito abordado em Portugal" e, acrescenta a editora, "persistem várias confusões e lugares-comuns sobre o assunto".