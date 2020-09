Migrações

A tia de Alan Kurdi, o menino sírio cujo corpo foi encontrado numa praia turca em 2015, pediu hoje ao mundo que não "feche os olhos" ao drama vivido por milhares de migrantes e refugiados em todo o mundo.

"Não podemos fechar os olhos e virar as costas" aos refugiados, disse Tima Kurdi, durante uma conferência de imprensa da organização não-governamental (ONG) alemã Sea-Eye, que decidiu em tempos batizar um navio humanitário, envolvido no resgate de migrantes no Mediterrâneo, com o nome de "Alan Kurdi".

"Pessoas em todo o mundo continuam a sofrer e a situação piorou ainda mais (...). Estão a pedir ajuda", acrescentou Tima Kurdi, na véspera do dia em que se assinala o quinto aniversário da morte num naufrágio desta criança de três anos, cujo corpo foi encontrado, juntamente com os corpos do seu irmão mais velho (Galip) e da sua mãe (Rehanna), numa praia da Turquia, perto de Bodrum.