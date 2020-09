Covid-19

O início do ano escolar na Grécia foi adiado em uma semana, para 14 de setembro, "com medidas de higiene rigorosas", anunciou hoje a ministra grega da Educação, Niki Kerameus, numa conferência de imprensa.

"Todas as turmas de todo o país vão voltar às aulas no dia 14 de setembro, um tempo que é necessário já que nem todas as pessoas voltaram ainda das férias", afirmou a ministra.

O início do ano letivo estava inicialmente previsto para 07 de setembro.