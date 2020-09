Nuclear iraniano

Os signatários do acordo sobre o programa nuclear iraniano estão hoje reunidos em Viena, mantendo-se o impasse com os Estados Unidos que falhou o restabelecimento das sanções da ONU e acusa os europeus de "alinharem com os ayatollahs".

Os representantes do Irão, China, Rússia, Alemanha, França e Reino Unido encontram-se reunidos num hotel em Viena, constatou uma jornalista da agência France-Presse.

Em 2018, Washington abandonou o acordo assinado em Viena três anos antes e restabeleceu sanções contra Teerão.