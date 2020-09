Actualidade

Os músicos Paulo Meirinhos e José António Pedraza, originários das Arribas do Douro, vão levar o projeto transfronteiriço "Musicas da Raia", às comemorações dos 30 anos do programa comunitário Interreg, numa atuação marcada para 15 outubro, em Bruxelas.

"Este convite surge da Comissão Europeia, no âmbito das comemorações dos 30 anos do programa comunitário Interreg, que acontece a 15 de outubro", em Bruxelas, e "foi dirigido a 'Músicas da Raia', dado o convivo musical que existente entre as regiões raianas da Terra de Miranda (Bragana) e Zamora (Espanha)", concretizou à Lusa Paulo Meirinhos, um dos mentores do projeto ibérico.

O projeto "Músicas da Raia" tem como responsáveis um músico português da Terras de Miranda, Paulo Meirinhos (Galandum Galundaina), a que se junta um outro da região espanhola de Zamora, José António Pedraza, e que em conjunto recuperam temas populares baseados na tradição oral de ambos países, "provando" que, nas terras de Arribas do Douro, "as fronteiras se diluem".