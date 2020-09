Actualidade

A França manifestou hoje solidariedade com a República Checa após as ameaças da China face às declarações de um responsável político checo de visita a Taiwan que Pequim considerou inaceitáveis.

"As relações euro-chinesas devem assentar no diálogo, no princípio da reciprocidade e no respeito mútuo, condições essenciais para o aprofundamento da nossa parceria", declarou a porta-voz do ministério francês dos Negócios Estrangeiros.

"Nesta perspetiva, não é aceitável qualquer ameaça dirigida a um Estado-membro e manifestamos a nossa solidariedade à República Checa", acrescentou Agnès von der Mühll.