Actualidade

A Tesla anunciou hoje o lançamento de um aumento de capital de até 5.000 milhões de dólares (4.181 milhões de euros), o segundo deste ano, através da emissão gradual de novas ações.

Em comunicado, a fabricante de automóveis elétricos e de painéis solares adianta que irá emitir, "de forma gradual", até 10,03 milhões de novas ações ordinárias, não sendo possível determinar neste momento o efetivo volume da oferta.

O destino do valor arrecadado com o aumento de capital não é especificado pela empresa, que no comunicado avança apenas que a operação servirá para "fortalecer o balanço", destinando-se os fundos a "objetivos gerais da companhia".