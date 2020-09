Actualidade

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) promove no sábado a segunda edição do "Dia de Portas Abertas" na Rota dos Vinhos Verdes e as 10 quintas participantes "já estão todas cheias".

A informação foi prestada hoje à agência Lusa pelo presidente da CVRVV, Manuel Pinheiro, o qual destacou que "quase metade dos participantes são da comunidade brasileira presente na região" e que já no ano passado havia mostrado interesse pela iniciativa.

As normas sanitárias estarão garantidas tanto nas visitas às vinhas, com espaçamento adequado, como nos locais onde terão lugar as provas, com uso de máscara e número limitado de intervenientes. "A nossa sala de provas terá a sua lotação reduzida a um terço", exemplificou António Monteiro, da Quinta das Arcas, em Valongo.