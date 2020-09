Novo Banco

O BE considerou hoje que auditoria ao Novo Banco não responde à pergunta "se a Lone Star está a enganar o Governo português" e defendeu a divulgação do documento que chegou ao parlamento, alegando não ter dados confidenciais.

"Muitas vezes, quando se procura fazer tudo, corre-se o risco de dizer muito pouco sobre cada coisa e é o que parece ser esta auditoria", disse a deputada do BE Mariana Mortágua aos jornalistas, no parlamento, numa "análise preliminar" ao relatório da auditoria ao Novo Banco, realizada pela consultora Deloitte.

Em relação à confidencialidade do documento, a deputada bloquista começou por referir que "a Assembleia da República tem que ter todos os dados para poder analisar o que se passou no BES e no Novo Banco, incluindo nomes de empresas, nomes de devedores e de empresas que tiveram as operações reestruturadas ou perdoadas", considerando que "o documento que chegou à Assembleia da República pode ser divulgado desde já porque não tem nenhum dado que seja confidencial".