Actualidade

A peça "A vida vai engolir-vos" inaugura hoje, em Lisboa, uma temporada do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) que está a ter "enorme procura", disse hoje à Lusa o diretor artístico, Tiago Rodrigues.

O teatro vai funcionar com uma lotação de apenas 50% da sua capacidade, mas o diretor artístico assegura que, se que fosse possível fazer uma ocupação plena dos assentos, "os espetáculos poderiam todos esgotar", e aconselha mesmo o público a adquirir os ingressos para as peças "com maior antecedência".

"Se, por um lado, só podemos usar metade da lotação, por outro, temos uma procura maior. Há uma grande avidez da parte do público para voltar aos teatros, o que é sinal de que o teatro é importante na vida das pessoas", comentou Tiago Rodrigues em declarações à agência Lusa.