Novo Banco

A Iniciativa Liberal manifestou hoje preocupação com a defesa do dinheiro dos contribuintes no Novo Banco, considerando que, acauteladas as matérias de sigilo bancário, o relatório da auditoria deve ser público.

"A primeira coisa que queremos dizer é que nos espanta um bocadinho a velocidade com que todas as forças políticas reagem a um relatório que é tecnicamente denso e é muito extenso, tentando imediatamente encontrar armas de arremesso relativamente às culpas que cada um teve no mandato anterior ou neste, uma coisa que não nos faz grande sentido", disse, em declarações à agência Lusa, o deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo.

Na perspetiva do liberal, "é preciso ter a certeza de que aquilo que tem vindo a público se trata de efetivas novidades", ou seja, "se são prejuízos anteriormente registados ou registados de forma indevida ou se é uma explicação mais pormenorizada dos resultados financeiros que se têm conhecido do Novo Banco".