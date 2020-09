Nuclear iraniano

As cinco grandes potências que mantêm o acordo nuclear, assinado em 2015 com o Irão, concordaram hoje em tentar preservar o documento em vigor, no seu primeiro encontro desde a retirada unilateral dos EUA e a imposição de sanções a Teerão.

Na sequência da reunião que decorreu em Viena, Helga Schmid, a representante da União Europeia (UE) que presidiu à reunião, informou em mensagem no Twitter que "os participantes estão unidos em preservar o #IranDeal e encontrar caminhos para assegurar a total implementação do acordo apesar dos atuais desafios".

O representante iraniano, Abbas Araghchi, não comentou o primeiro dia das conversações, mas admitiu posteriormente que o tema dos Estados Unidos vai decerto proporcionar "uma importante discussão" com os delegados da Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China.