A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos pediu, numa carta dirigida ao ministro do Ambiente, a abertura de um inquérito aos procedimentos de segurança da refinaria da Petrogal, após nova descarga na praia, em agosto.

"A pretexto deste novo incidente [descarga], dirijo a V.Exa um pedido de abertura de inquérito por parte da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território relativamente aos procedimentos de segurança conduzidos pela empresa para que estes acontecimentos não ocorram com a frequência dos últimos anos", refere a missiva assinada por Luísa Salgueiro, endereçada a Matos Fernandes.

A autarca abordou hoje este tema na reunião pública do executivo municipal, depois de o vereador do Ambiente, Correia Pinto, ter dado nota de uma nova descarga da refinaria para a praia, a 23 de agosto.