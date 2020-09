Covid-19

A Câmara Municipal do Porto anunciou hoje que as feiras da Vandoma, do Cerco e da Pasteleira vão ficar suspensas até ao final de setembro e que a decisão só será revertida quando estiverem reunidas as condições de segurança.

Numa nota publicada no seu 'site', a autarquia avança hoje que as reabertura das três feiras municipais, prevista para sábado, fica "suspensa" e que a situação será reavaliada no final do mês de setembro.

"A situação será reavaliada nessa altura e só será revertida quando estiverem reunidas as condições de segurança e acautelamento da saúde pública que se impõem", lê-se na nota, que cita um despacho hoje assinado pelo presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.