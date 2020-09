Actualidade

O promotor de um hotel numa praia em Matosinhos avançou com uma ação em tribunal a contestar o embargo da obra e, entre diferentes cenários, está um pedido de indemnização de 19 milhões de euros, revelou hoje a presidente.

"Reivindica [o promotor] retomar a construção do hotel e, se não for possível, quer uma indemnização de 19 milhões de euros", anunciou Luísa Salgueiro, na reunião pública do executivo municipal, dizendo que esta é uma das reivindicações expostas na ação, documento que ainda está a ser analisado.

A autarca socialista respondia a um pedido de ponto de situação sobre este tema do vereador independente António Parada, no período antes da ordem do dia da sessão.