Líbano

Uma manifestação de centenas de libaneses em Beirute contra a "cooperação" do Presidente francês Emmanuel Macron com os seus dirigentes considerados "corruptos" degenerou hoje em confrontos com a polícia, com pelo menos 22 feridos, indicou uma ONG.

A concentração iniciou-se de forma pacífica antes de os manifestantes lançarem pedras em direção às forças policiais, que responderam com gás lacrimogéneo. De acordo com a Cruz Vermelha libanesa, uma organização não governamental (ONG), registaram-se 22 feridos, um deles hospitalizado.

Os manifestantes criticavam o Presidente francês, que no mesmo momento se reunia na capital libanesa com responsáveis políticos que desde há meses são contestados nas ruas pela população.