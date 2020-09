EUA/Eleições

A atriz e cantora Jennifer López juntou-se terça-feira a uma campanha de apelo ao voto das mães latinas, pelo futuro dos filhos, nas presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

López junta-se a outras atrizes e cantoras norte-americanas de origem latina, como Eva Longoria, Jessica Alba, Zoe Saldaña e Salma Hayek, no apoio à campanha #VoteLikeAMadre, que encoraja as mães latinas a registarem-se e a votarem, pelo futuro dos filhos e face às alterações climáticas, nas presidenciais em que Donald Trump é candidato à reeleição frente ao candidato democrata Joe Biden.

"Os que me conhecem sabem que os meus filhos são o meu mundo e que, como todas as mães, quero o melhor para eles. Quando votarmos em novembro, devemos fazê-lo em líderes com planos audazes para combater as alterações climáticas", afirma Jennifer López num vídeo.