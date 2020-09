Actualidade

Um homem, de 40 anos, e uma mulher, de 65, ficaram feridos durante a noite de terça-feira e estão a ser resgatados de um local de difícil acesso em Seia, adiantou à Lusa fonte da proteção civil da Guarda.

"As vítimas estão a ser retiradas do local, apoiadas em braços, visto não haver condições para as macas, devido ao declive e vegetação", explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, por volta das 00:50.

O alerta foi dado às 20:42 para uma ocorrência em Picotinhos, no concelho de Seia, distrito da Guarda, por duas pessoas que "precisavam de apoio devido a algum tipo de escoriações e cansaço".