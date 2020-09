Covid-19

A Índia registou 1.045 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 66.333 óbitos e ultrapassando o México, com 65.241, segundo o balanço mais recente.

O país, que já era o terceiro do mundo com o maior número de infeções, atrás dos Estados Unidos e Brasil, passou agora a ser também o terceiro com o maior número de mortos, depois daqueles dois países.

A Índia voltou a ultrapassar os 78 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 3,7 milhões desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano.