A Autoridade de Telecomunicações do Paquistão proibiu cinco aplicações de encontros através da Internet, incluindo o Tinder e o Grindr, justificando a interdição com o seu conteúdo "imoral e indecente".

"O conteúdo destas aplicações é contra a lei", disse hoje o porta-voz da Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA, na sigla original), Khurram Mehran, à agência de notícias espanhola Efe.

Em comunicado divulgado no final de terça-feira, aquele organismo afirmou que as aplicações Tinder, Grindr, Tagged, Skout e SayHi têm "efeitos negativos, devido ao seu conteúdo imoral e indecente", violando as leis do país conservador.