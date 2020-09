Actualidade

A invisibilidade dos corpos negros nas artes performativas é a constatação na base de "Aurora Negra", espetáculo vencedor da segunda edição da Bolsa Amélia Rey Colaço, que se estreia na quinta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Criado e interpretado por três mulheres negras, Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema, a peça pretende ser "um mergulho" sobre as experiências das três atrizes portuguesas que partilham as suas vivências, desconstruindo estereótipos a partir das suas próprias memórias, que começam na infância e atravessam todo um percurso de vida até à constatação da invisibilidade a que os corpos negros estão sujeitos, no ramo do espetáculo.

"Particularmente os corpos das mulheres negras", concordaram as três criadoras, numa conversa com a imprensa, após um dos últimos ensaios antes da estreia na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), onde estará em cena até 13 de setembro.