Os preços na produção industrial recuaram, em julho, 3,3% na zona euro e 3,0% na União Europeia (UE), em termos homólogos, com Portugal a descer acima da média (3,7%), divulga hoje o Eurostat.

O boletim do Eurostat mostra, no entanto, que as quebras homólogas na produção industrial têm abrandado desde maio, quando atingiram -5,0% na zona euro e -4,6% na UE.

Face a junho, os preços na produção industrial subiram 0,6% na zona euro e 0,4% na UE, com Portugal a crescer acima da média (1,0%).