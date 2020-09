Actualidade

O Governo timorense aprovou hoje em Conselho de Ministros o teto de 1,6 mil milhões de dólares para o Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2021 que vai ser agora finalizado antes de envio para o parlamento.

O teto de despesa, equivalente a 1,35 mil milhões de euros, pretende, segundo explica o Governo em comunicado, "cobrir as necessidades do programa e prioridades nacionais definidas pelo VIII Governo Constitucional, designadamente ao nível do desenvolvimento do capital social e do desenvolvimento económico".

Neste caso, o OGE para o próximo ano inclui as medidas do recém-aprovado Plano de Recuperação Económica que vai ser aplicado, de forma faseada, entre 2021 e 2023.