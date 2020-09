Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, requerimentos de PSD e BE para uma audição do ministro da Defesa, com urgência e em reunião extraordinária, sobre prejuízos do Estado português na compra de 12 aviões C-295.

A iniciativa dos bloquistas, aprovada na comissão parlamentar de Defesa, incluiu também a audição do antigo ministro da Economia do Governo PSD/CDS-PP Álvaro Santos Pereira, uma vez que o negócio e processo de compra daquelas aeronaves de transporte tático à empresa europeia Airbus Defense and Space (ADS) começou em 2012.

A comissão parlamentar de Defesa vai agora agendar as reuniões com João Gomes Cravinho e Álvaro Santos Pereira.