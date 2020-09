Actualidade

A segunda edição do festival e laboratório internacional Linha de Fuga, que começa no dia 12, em Coimbra, com a participação de 28 artistas nacionais e estrangeiros, vai desafiar os participantes a refletir sobre "o espaço da democracia".

O Linha de Fuga - Laboratório e Festival Internacional de Artes Performativas "é concebido como um campo de experimentação, aprendizagem e partilha de conhecimento" e a edição deste ano tem como tema "A importância do anonimato para a construção da democracia".

A iniciativa, de 12 de setembro a 04 de outubro, pretende "refletir a importância do espaço público para a construção do bem comum - o espaço da democracia - nas práticas artísticas", segundo a organização.