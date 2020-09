Actualidade

O avançado Diogo Jota afirmou hoje é "um orgulho defender o título" da Liga das Nações de futebol e considerou que Portugal vai ser o alvo a abater na segunda edição da competição, que arranca na quinta-feira.

"Somos os detentores do título. É um orgulho defender o título e por isso temos a noção que os adversários vão olhar para nós com motivação extra para vencer. Temos de dar o melhor para defender este título, que é nosso", afirmou Diogo Jota, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A Liga das Nações arranca na quinta-feira, mas a seleção portuguesa só entra em campo no sábado, frente à Croácia, no Porto, na estreia do Grupo 3, que inclui ainda Suécia e França.