Actualidade

Um homem, supostamente com perturbações mentais, matou hoje, com um golpe de catana, uma criança de dez anos, num mercado informal do bairro Zango III, município de Viana, na província de Luanda, noticiou a imprensa local.

De acordo com a agência noticiosa angolana, Angop, depois de atingir a criança, o demente levantou o menor, torceu-lhe o pescoço e atirou-o para o chão, tendo a população reagido à ação, apedrejando o agressor, que é frequentador habitual do mercado.

Entretanto, a intervenção de uma patrulha da polícia salvou o homem da agressão, encontrando-se agora sob custódia das autoridades policiais.