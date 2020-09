Israel/Emirados

A Arábia Saudita autorizou hoje que os voos "de e para todos os países" sobrevoem o seu espaço aéreo, "a pedido dos Emirados Árabes Unidos", dias depois da realização do primeiro voo comercial direto entre Israel e Abu Dhabi.

As autoridades de Riade, através do organismo público responsável pela gestão da aviação civil, anunciaram que vão permitir "a passagem no espaço aéreo do reino dos voos em direção e procedentes dos Emirados Árabes Unidos de e para todos os países".

O anúncio da Autoridade geral saudita da aviação civil, citado pela agência oficial SPA, não refere especificamente qualquer país, mas surge dois dias depois da realização do primeiro voo comercial direto entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, um marco nas relações entre os dois países, que no passado dia 13 de agosto anunciaram, num gesto classificado como histórico, ter decidido estabelecer laços diplomáticos.