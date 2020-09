Actualidade

O presidente da Juventude Popular (JP), organização juvenil do CDS-PP, associou-se hoje ao manifesto também assinado pelo ex-chefe de Estado Cavaco Silva e pelo ex-primeiro-ministro Passos Coelho pela "objeção de consciência" face à disciplina de Educação para a Cidadania.

Francisco Mota defende que aquele currículo específico deve ser opcional nas escolas.

"No entendimento do Presidente da JP, a educação é uma tarefa da família e não do Estado. Há muito que vivemos um programa de estadização do indivíduo e a escola pública e a educação imposta pelo Estado têm sido a estratégia para levar avante uma agenda ideológica da extrema-esquerda", lê-se em comunicado.