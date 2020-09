Covid-19

A diretora do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) defendeu hoje que o encerramento das escolas na Europa devido à covid-19 deve ser "a última medida a adotar", devido ao impacto na educação das crianças.

"As escolas são uma parte essencial da sociedade e vida das crianças [...] e, por isso, concluímos que fechar as escolas deve ser a última medida a adotar, se necessário", para conter a pandemia, afirmou Andrea Ammon.

Intervindo por videoconferência na comissão de Saúde Pública do Parlamento Europeu, em Bruxelas, a responsável destacou que, "no caso de países que reabriram as escolas mais cedo", após o confinamento geral na Europa, "não se registaram aumentos nos contágios" nestes estabelecimentos de ensino.