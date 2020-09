Actualidade

A direção da petrolífera timorense Timor Gap negou hoje que haja qualquer estudo de viabilidade do projeto petrolífera Tasi Mane, na costa sul do país, desmentindo informação veiculada pelo ex-presidente da empresa.

"Nunca existiu um estudo de viabilidade apropriado no decorrer dos anos que conduziram à implementação do projeto Tasi Mane, na medida que o Governo naquela altura, com o senhor Francisco Monteiro na direção da Timor Gap, criou um projeto e, posteriormente, tentou justificá-lo com previsões e dados económicos falaciosos", referiu um comunicado da direção da empresa enviado à Lusa.

A nota é uma reação da Timor Gap a declarações proferidas à Lusa esta semana pelo ex-presidente da Timor Gap, Francisco Monteiro que, por sua vez refutavam declarações anteriores do novo ministro do Petróleo e Minerais, Victor Soares, também à Lusa.