Covid-19

O Governo cabo-verdiano prorrogou hoje a situação de calamidade nas ilhas de Santiago e Sal, e declarou-a na ilha do Fogo até 31 de outubro, como forma de reforçar as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus.

O anúncio foi feito na cidade da Praia, pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, no balanço da reunião do Gabinete de Crise, realizado na terça-feira.