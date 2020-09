Moçambique/Ataques

O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural moçambicano, Celso Correia, distribuiu 'kits' de pesca à Ilha do Ibo, em Cabo Delgado, num investimento feito no âmbito do apoio da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN).

"Houve um investimento feito pela ADIN para assegurar 'kits' de pesca e esta é uma das ilhas [abrangidas]. [A Ilha do Ibo] tem cerca de três mil pescadores e uma parte deles passa a beneficiar de motores e outras artes de pesca que estão a ser disponibilizadas", disse Celso Correia, em declarações aos jornalistas.

O apoio à Ilha do Ibo enquadra-se nas ações a serem desenvolvidas pela ADIN, entidade estatal fundada para a promoção do desenvolvimento das três províncias da região norte de Moçambique, lançada na segunda-feira pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.