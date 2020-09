Avante!

Um grupo de moradores do Seixal convocou uma marcha lenta em automóvel para quinta-feira, na freguesia da Amora, de forma a mostrar o descontentamento pela realização da Festa do Avante! no concelho, no distrito de Setúbal.

"Nós estamos bastante indignados com a situação que o evento pode trazer com muitas pessoas a afluir ao Seixal", explicou à Lusa Sónia Alves, uma das organizadoras do movimento "Seixal Sim Covid Não", constituído por moradores do concelho.

A marcha é "apartidária" e vai iniciar-se pelas 18:00 no Complexo Desportivo Carla Sacramento, terminando na rua Infante D. Augusto, na Amora, a freguesia onde também se vai realizar o evento comunista, entre 04 a 06 de setembro.