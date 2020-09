Covid-19

Os 18 utentes do lar na Póvoa de Santarém onde foi detetado um surto de covid-19 que não testaram positivo vão ser transferidos hoje ao final da tarde para um lar em Fátima, revelou o presidente da Câmara de Santarém.

Em declarações à agência Lusa, Ricardo Gonçalves (PSD) explicou que a Casa de Repouso Fonte Serrã conta atualmente com 55 casos positivos, dos quais 42 são utentes e 13 funcionários, após um agravamento da situação.

"Onze utentes estão no Hospital Distrital de Santarém (HDS), nove utentes estão no Centro Hospitalar do Médio Tejo [em Abrantes] e há 22 utentes positivos que ainda estão no lar", indicou, adiantando que "hoje, ao final da tarde, vão ser retirados os 18 utentes que não testaram positivo".