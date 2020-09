Covid-19

O presidente do Parlamento Europeu exortou hoje os Estados-membros a seguirem regras comuns na resposta à pandemia da covid-19, apontando que "há demasiada confusão", que cidadãos e empresas querem ver dissipada.

Numa declaração divulgada em Bruxelas, David Sassoli diz que a União Europeia tem de "evitar o caos" e diz-se "surpreendido" por os 27 ainda não terem solicitado ao executivo comunitário que desempenhe efetivamente "um papel ativo de coordenação ao definir regras comuns".

"Os cidadãos e as empresas esperam uma resposta comum, regras claras sobre como atuar, e transparência sobre como são definidas as regiões de risco. A situação é grave. Apenas a coordenação pela Comissão Europeia pode garantir que as disposições sejam uniformizadas e que as intervenções evitem a discriminação e respondam à necessidade de todos os cidadãos da UE de terem um quadro bem definido", defende o presidente da assembleia.