Actualidade

O PSD questionou hoje o Governo sobre a exclusão de concelhos como o de Santarém do acesso ao programa +CO3SO Emprego Urbano, exigindo a correção desta situação que considera pouco sensata.

Numa pergunta dirigida à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a que agência Lusa teve acesso, é referido que "se as linhas para a criação de emprego no interior do país têm estado a funcionar e a receber o empenho do Governo nas mais diversas ocasiões, importa lembrar que algumas cidades do interior se encontram arredadas de concorrer a esses incentivos, colocando-as na prática com o mesmo estatuto de Lisboa".

"O instrumento + Coesão Emprego Urbano é o único que permite às regiões e concelhos que não são consideradas de baixa densidade populacional, e que estão localizados no interior, aceder a incentivos à criação de emprego", refere a pergunta dos deputados do PSD do distrito de Santarém Duarte Marques, Isaura Morais e João Moura.