Plano 2020/30

O grupo parlamentar do PS requereu hoje a "audição urgente" do consultor do Governo António Costa Silva, autor do plano de recuperação económica 2020/30, na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Os socialistas consideram ser agora o "momento adequado para transferir o debate para a Assembleia da República, de modo a tornar esta abordagem ainda mais abrangente, com reflexão mais diversificada, baseada em diferentes visões de distintos quadrantes políticos, capaz de ajudar a gerar um entendimento vasto e um consenso sólido a favor do país".

O documento "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020/2030" recebeu 1.153 propostas de contributo no período de discussão pública, que terminou em 21 de agosto, segundo o executivo liderado por António Costa.