Actualidade

A Juventude Social Democrata (JSD) pediu hoje respostas ao Governo para o aumento do desemprego dos jovens, que o presidente desta organização, Alexandre Poço, qualificou como uma "brutal sangria".

Numa pergunta dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, Alexandre Poço e mais três deputados do PSD que pertencem à JSD pedem-lhe que indique quais as "medidas de estímulo ao emprego jovem" que foram apresentadas ou que estão a ser preparadas pelo Governo.

A JSD quer também saber "qual será o peso relativo das medidas de estímulo ao emprego jovem na totalidade das políticas de recuperação económica".